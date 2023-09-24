1500 جنيه مكافأة للعاملين في جامعة بني سويف بمناسبة العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، صرف مكافأة 1500 جنيهًا، وذلك لجهودهم المبذولة استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وأضاف رئيس جامعة بني سويف أن القرار يشمل جميع العاملين الثابتين والمتعاقدين والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة، وجميع الكليات

وأوضح رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة جرى اتخاذه تيسيرًا على العاملين بالجامعة، وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.