بأول يوم عمل بعد الفائدة.. سعر الريال السعودي بنهاية التعاملات في 5 بنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أبقت 5 بنوك على سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد بنهاية أول تعاملات الأسبوع بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة مقارنة بيوم الخميس الماضي، بحسب أسعار العملات الأجنبية المنشورة على المواقع الإلكترونية لهذه البنوك.

وقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير في سادس اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري الخميس الماضي عند مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

ويقدم الخليج 365 في السطور التالية أسعار شراء وبيع الريال السعودي التالي:

سعر الريال السعودي اليوم:

البنك الأهلي المصري: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

بنك مصر: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.