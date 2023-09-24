شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات قوانين هامة على مائدة لجنة الصناعة بمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الصناعة في دور الانعقاد الرابع عدد من مشروعات القوانين الهامة على رأسها مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.

كما يتواجد على مائدة لجنة الصناعة بدور الانعقاد الرابع عدد من المشروعات الهامة منها قانون الصناعة الموحد وهو واحد من المشروعات التي توليها اللجنة اهتماما كبيرا وبدأت في مناقشته مع نهاية دور الانعقاد الثالث على أن تستكمل مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع.

مشروع قانون الصناعة الموحد مقدم من النائب علاء قريطم، وياتى الهدف من القانون لدعم وتشجيع وتوطين الصناعة الوطنية لتنافس عالميًّا وزيادة الصادرات.

كما أن التشريع الجديد يسهل الإجراءات على المستثمرين بهدف تطوير الصناعة، وتم مخاطبة المستثمرين لتقديم رؤيتهم حول القانون بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.