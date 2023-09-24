شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات قوانين هامة على مائدة اقتصادية النواب بدور الانعقاد الرابع للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الملفات ومشروعات القوانين الهامة مع انطلاق دور الانعقاد الرابع في أكتوبر الشهر المقبل، ويأتي على رأس هذه القوانين الانتهاء من قانون حق الامتياز التجارى المقدم من النائب أحمد بهاء شلبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن .

كما تنتهى اللجنة من مناقشة تقدمت به الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب بمشروع قانون متميز لتعديل أحكام قانون سوق رأس المال وخاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكريون، ففى الوقت الذى أصدر فيه رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 4664 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، تتبلور فلسفة القانون فى إيجاد غطاء تشريعى محفز ومنظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

كما تناقش اللجنة عدد من القضايا والملفات الهامة الخاصة بتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع المستثمرين خلال دور الانعقاد الرابع.