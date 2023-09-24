نعيم قاسم: على الحكومة إيجاد حلول مبدعة لمسألة النزوح السوري وامتلاك جرأة لوضع قواعد لضبطه

أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى ان "لبنان قائم على التوافق والتوازن، وواجب النواب أن يهيئوا الظروف المناسبة لانطلاق المؤسسات، وعلى الحكومة اللبنانية إيجاد حلول مبدعة لمسألة النزوح السوري الى لبنان وامتلاك جرأة لوضع قواعد لضبطه".

ووجه الشيخ قاسم كلمةً في حفل تخريج طلاب معاهد الآفاق، "تحية كبيرة للجيش على تصديه لانتهاك جيش الاحتلال الصهيوني عند مزرعة بسطرة".

واعتبر بان "الحوار هو الطريق الذي يوصل الى المجلس النيابي، ومن يرفضونه لا يريدون الجلوس مع الذين يعارضونهم، وبدلا من أن تزيدوا اللبنانيين بلاء بكثرة التحريض اعملوا على تحقيق الاستحقاق النيابي الرئاسي بطريقة تجمع".