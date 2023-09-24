السيد: لإجبار المنظمات الفلسطينية على دفع التعويضات لأهالي صيدا

اشار النائب جميل السيد الى ان "النائب عبدالرحمن البزري طلب من حكومة تصريف الاعمال التعويض عن الاضرار التي لحقت بأهالي صيدا نتيجة الإشتباكات في مخيم عين الحلوة! اضمّ صوتي الى صوته بضرورة التعويض على أهلنا في صيدا الذين تضرروا بالأرواح والممتلكات، ولكن، من يجب ان يعوّض عليهم؟! هل هي الدولة اللبنانية ام السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والفصائل المتحاربة أم الأونروا؟!.

ورأى ان "الدولة مجبرة على التعويض في حالات الكوارث، ولكن في مخيّم عين الحلوة إشتباكات عبثيّة ومقصودة،

لذلك، وبالاضافة الى ملاحقة المتورطين بالاشتباكات من كبيرهم الى صغيرهم بحسب القوانين اللبنانية، على الدولة إجبار المنظمات على دفع التعويضات لأهالي صيدا بما يشكّل ردعاً وعقوبة للمتقاتلين وكي لا يتكرر هذا اللعب بأمن البلد وهذا الإستهتار بمصير الناس وحياتهم وممتلكاتهم".