قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقودة غادرت منزل ذويها في الزاهرية ولم تعد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر: سحر زكريا حبوشي (مواليد عام 2007، لبنانيّة)، التّي غادرت بتاريخ 2023-09-17 منزل ذويها الكائن في محلّة ​الزاهرية​، ولم تَعُد لغاية تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، "الاتّصال بفصيلة السويقة في وحدة الدرك الإقليمي على الرّقم: 423387-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".