عناية عزالدين: الحوار بين كل المكونات وحول كل القضايا الخلافية هو شرط أساسي لقيام الدولة في لبنان

أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين على أهمية دور المغتربين اللبنانيين في دعم أهلهم في الوطن خلال الأزمة الحالية وأضافت أن حضور المغتربين خلال موسم الاصطياف كما مشاركتهم في الانتخابات النيابية شكل بارقة أمل للبنانيين في ظل الأزمة الكبيرة التي تمر بها البلاد.

واشادت عز الدين خلال تمثيلها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الاحتفال الذي نظمته مؤسسة الأمل الاجتماعية في مدينة ديربورن ولاية مشيغان في ذكرى تغييب الامام القائد السيد موسى الصدر واخويه في دار الحكمة الاسلامية، "بالنجاحات والانجازات التي حققها اللبنانيون في ولاية ميشيغن ديربورن ودعتهم ليشكلوا جسر حوار وتفاهم للوصول الى مساحات مشتركة تضمن مصالح البلدين والشعبين".

وأكدت على أن مشروع حركة أمل اليوم والذي يعمل من أجله بري هو المشروع الذي عمل عليه سماحة الامام السيد موسى الصدر والهادف لقيام دولة قوية وعادلة تؤمن حقوق كل المواطنين دون اي تمييز طائفي وتعمل على الانماء المتوازن وترعى مواطنيها المقيمين والمغتربين. مضيفة ان الحوار بين كل المكونات وحول كل القضايا الخلافية هو شرط اساسي لقيام الدولة في لبنان ولهذا يصر الرئيس بري على دعوته للحوار من اجل انتخاب رئيس للجمهورية.

‎الاحتفال استهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ محمد الزين ومن ثم النشيدين الاميركي واللبناني وكلمة تعريفية للاخ غسان عون، كما تحدث ‎الامام محمد الهي عن مزايا الامام الصدر وتأثيره في المجتمع اللبناني وأردف قائلا ان الامام تحدى حدود لبنان واصبح شخصية عربية وعالمية.

‎ثم تحدث رئيس مؤسسة الامل الاجتماعية الدكتور محمد الدغيلي عن شخصية الامام ودوره في خدمة الناس وقال ان الامام لم يكن عنصرياً ولا طائفياً ولا فئوياً بل كان مؤمناً بكرامة الانسان ولم يعمل الا لخدمة الانسان، ثم عدد انجازات الجمعية على كافة المستويات الاجتماعية، الخدماتية ، التربوية والرياضية واختتم بالاعلان عن تأسيس فوج كشافة الامل وتوزيع منحة الامام الصدر التعليمية على الفائزين هذا العام، اختتمت باستعراض لفوج الاشبال والمرشدات مع أداء التحية الى القائد السيد موسى الصدر.