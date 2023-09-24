إبراهيم السيد: لدينا نموذج من المقاومين تجعله لا ينكسر أمام العالم بل ينتصر

أكّد رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله" إبراهيم أمين السيد، أنّ "لدينا نموذج من المقاومين، لديه إمكانية إيمانية يقينية وثبات، وشجاعة وبطولة، تجعله لا ينكسر أمام العالم بل ينتصر على العالم".
ولفت السيد، خلال إحتفال تأبيني في بعلبك، الى أن "هذا النموذج الذي نراه في لبنان واليمن وفلسطين وسوريا، غير موجود في إسرائيل أو في أميركا أو في أوروبا، مستشهدا بقول بعض الجنرالات الروس في سوريا (لو كان لدينا مقاتلين مثلكم لانتصرنا على العالم)".
وأوضح أن "المعركة ليست سلاح، بل المعركة معركة إنسان، وما يحمله في قلبه من إيمان"، مشيراً إلى "الشعب اليمني الذي يصنع الإنتصارات، غير عابِئ بسلاح أعداءه، على الرغم من عدته وعباده المتواضع. ولكنه يحمل عقيدة إيمانية لا يمكن لأحد أن يسقطها أو يكسرها. وكذلك الشعب الفلسطيني، وفي لبنان وسوريا، ولذا فالنصر سيكون إلى جانب هذه الشعوب حتماً".
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