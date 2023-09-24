أوضح المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، حول ما يثار عن منع إقامة مهرجان في ذكرى عملية الويمبي في شارع الحمرا، بأن "طلب الوزير الى محافظ مدينة بيروت مروان عبود بعدم الموافقة جاء بعدما تبيّن ان الجناحين المنقسمين في الحزب السوري القومي الاجتماعي قد تقدما بطلبين لإقامة مهرجانين في ذكرى عملية الويمبي في نفس التاريخ وبمكانين ملاصقين".
ولفت المكتب، الى أنه "بما ان حالة الانقسام داخل الحزب المذكور لا تزال سائدة ونظراً لما يمكن ان تسببه إقامة المهرجانين من إشكالات امنية قد تؤدي الى حصول أعمال شغب أو إطلاق نار بين مؤيدي الجناحين، كان طلب مولوي بعدم إعطاء الموافقة على إقامة المهرجانين المذكورين. فاقتضى التوضيح" .
كانت هذه تفاصيل خبر مولوي عن منع اقامة مهرجان في ذكرى عملية الويمبي: قد تؤدي الى إشكالات امنية وأعمال شغب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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