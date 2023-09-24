الارشيف / اخبار العالم

مواطن يطلق النار على شقيقته في علي النهري والجيش يوقفه

0 نشر
0 تبليغ

أقدم المدعو (م. ف) على إطلاق النار على شقيقته (ح. ف) في بلدة علي النهري البقاعية، وتم نقلها الى مستشفى العبدالله في رياق.

وعملت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني على توقيفه واقتياده وبوشرت التحقيقات.

كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يطلق النار على شقيقته في علي النهري والجيش يوقفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا