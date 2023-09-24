مواطن يطلق النار على شقيقته في علي النهري والجيش يوقفه

أقدم المدعو (م. ف) على إطلاق النار على شقيقته (ح. ف) في بلدة علي النهري البقاعية، وتم نقلها الى مستشفى العبدالله في رياق.

وعملت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني على توقيفه واقتياده وبوشرت التحقيقات.