قوى الامن عممت صورة مفقودة غادرت منزلها الزوجي في قعقعية الجسر ولم تَعُد لغاية تاريخه

عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: مريم أحمد زرقط (مواليد عام 1989، لبنانيّة) التّي غادرت بتاريخ 21-09-2023 منزلها الزوجي الكائن في بلدة قعقعية الجسر- النبطية، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
واملت المديرية في بيان، من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بمخفر الدوير في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 435729-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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