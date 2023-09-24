الارشيف / اخبار العالم

سيارات مكدسة بأرمن «كاراباخ» تبدأ في الوصول إلى أرمينيا

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات مكدسة بأرمن «كاراباخ» تبدأ في الوصول إلى أرمينيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كورنيدزور (رويترز)

قال مراسل لرويترز إن عدة سيارات مكدسة بالمدنيين تقترب من مركز إغاثة في قرية كورنيدزور الحدودية الأرمينية.

وقال رجل يدعى آرسين كان يستقل إحدى السيارات لرويترز إنه قادم هو وزوجته من قرية نورشين في ناجورنو كاراباخ.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، نشر موقع (سيفيل نت) الأرميني صوراً ومقاطع فيديو لمن قال إنهم لاجئون من أصل أرمني وصلوا إلى أرمينيا من منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا