شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات مكدسة بأرمن «كاراباخ» تبدأ في الوصول إلى أرمينيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كورنيدزور (رويترز)

قال مراسل لرويترز إن عدة سيارات مكدسة بالمدنيين تقترب من مركز إغاثة في قرية كورنيدزور الحدودية الأرمينية.

وقال رجل يدعى آرسين كان يستقل إحدى السيارات لرويترز إنه قادم هو وزوجته من قرية نورشين في ناجورنو كاراباخ.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، نشر موقع (سيفيل نت) الأرميني صوراً ومقاطع فيديو لمن قال إنهم لاجئون من أصل أرمني وصلوا إلى أرمينيا من منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية.