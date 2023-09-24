شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدين «الهجوم البشع» على شرطة كوسوفو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل (أ ف ب)

دان مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشدة «الهجوم البشع» الذي استهدف الشرطة في كوسوفو الأحد، وأسفر عن مقتل أحد عناصرها.

وقال بوريل في بيان «أدين بأشد العبارات الهجوم البشع الذي نفّذته عصابة مسلحة ضد عناصر شرطة كوسوفو في بانيسكا في شمال كوسوفو ما أسفر عن مقتل عنصر شرطة وإصابة اثنين بجروح».

وأضاف «يجب التحقق من جميع الوقائع المرتبطة بالهجوم، يجب أن يواجه المسؤولون عن ارتكابها العدالة».