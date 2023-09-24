انت الان تتابع خبر أول ميداليتين عربيتين في دورة الألعاب الآسيوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفازت الإماراتية بشيرلت خرولودوي بالميدالية الفضية في وزن تحت 52 كلغ ومواطنها بايانمونخ نيرماندانخ ببرونزية وزن تحت 66 كلغ.

وخسرت خرولودوي (من أصول منغولية) في نهائي وزن تحت 52 كلغ أمام الأوزبكية ديورا كالديوروفا التي نالت الذهبية، في حين ذهبت البرونزية للكورية الجنوبية يرين يونغ والمنغولية سوسوربرام.



وتعد ميدالية خرولودوي الأولى للإمارات على صعيد السيدات في الجودو في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية، والثالثة بفئتي الرجال والسيدات.

وفاز نيرماندانخ (من أصول منغولية) أيضا على الأوزبكي سردور نورلييف في وزن تحت 66 كلغ ليحرز البرونزية.

وكان من المقرر أن تقام دورة الألعاب الآسيوية الـ19 في هانغجو في العام الماضي، لكن تم تأجيلها لمدة عام بسبب النظام الصارم الذي فرضته الصين للقضاء على فيروس "كوفيد-19".

