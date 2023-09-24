خامس فوز توالياً.. إنتر ميلان يتمسك بصدارة الدوري الإيطالي

بهذا الانتصار، يضيف النيراتزوري، 3 نقاط جديدة إلى رصيده الذي أصبح 15 نقطة، ليتصدر جدول الكالتشو بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه ووصيفه وجاره اللدود ميلان.

بغداد - ياسين صفوان - وعلى أرضية ملعب كارلو كاستيلاني، سجل فدريكو ديماركو في الدقيقة 51، هدف الإنتر والمباراة الوحيد.

محمد يوسف

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