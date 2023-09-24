الارشيف / اخبار العالم

خامس فوز توالياً.. إنتر ميلان يتمسك بصدارة الدوري الإيطالي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر خامس فوز توالياً.. إنتر ميلان يتمسك بصدارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعلى أرضية ملعب كارلو كاستيلاني، سجل فدريكو ديماركو في الدقيقة 51، هدف الإنتر والمباراة الوحيد.

بهذا الانتصار، يضيف النيراتزوري، 3 نقاط جديدة إلى رصيده الذي أصبح 15 نقطة، ليتصدر جدول الكالتشو بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه ووصيفه وجاره اللدود ميلان.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا