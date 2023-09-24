انت الان تتابع خبر موعد اكتمال التصاميم الاولية من المقطع الثاني لمشروع طريق التنمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السعداوي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مشروع طريق التنمية يعكس رؤيتنا الحكومية الواضحة، مؤكدا أنه يتصدر برنامجنا الوزاري في العام 2023".

وأضاف البيان، أن "الشركة الايطالية المصممة للمشروع ستنجز المقطع الثاني من التصاميم الاولية خلال شهر تشرين الاول من العام الحالي، إذ أن المقطع الأول خُصصت تصاميمه من مدينة الفاو بمسافة تقدر 150 كم، بينما المقطع الثاني ستصل تصاميمه بمسافة تقدر 400كم".



ونوه بأن "فريقا مشتركا من العراق وتركيا يعتزم إجراء زيارة ميدانية الى نقطة الالتقاء في منطقة فيشخابور، للاطلاع ومناقشة تفاصيل الربط بين البلدين على ارض الواقع".

وتابع، أن "عمليات تحري التربة لا تزال متواصلة في المحافظات وفي تقدم مستمر، اذ وصلت عمليات تحري التربة الى 700 كم متقطع من المسار".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قال في كلمة ألقاها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78، ان مشروع طريقِ التنمية "المشروعَ الرائدَ والأحدثَ في المنطقة، وهو القناةُ البرّيةُ الحيويةُ الرابطةُ بينَ أجزاءٍ اقتصاديةٍ أساسيةٍ في منطقتنا النامية"، مؤكدا انه "الطريقُ الأنسبُ والأفضلُ للتجارةِ والتبادلِ الاقتصادي في المنطقة".

وأكد رئيس الوزراء انه "في فضاءِ النقلِ والاقتصاد، باتَ يمثّلُ رؤيةً عراقيةً إستراتيجية، للترابطِ والتواصلِ مع العالم، والتفاعلِ الاقتصادي الإيجابي".

