شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. نظام اتصالات جديد لتسهيل التعامل مع الكوارث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم اليابان تطبيق نظام اتصالات جديد في إبريل المقبل، يمكن السلطات العامة من مشاركة الصور الحية والمعلومات الأخرى، مثل المواقع، في حال حدوث كوارث.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أنه من المتوقع أن يسهل النظام الرقمي، الاتصالات وجهود الإنقاذ والتعافي السريعة بين المنظمات، مثل الحكومات والشرطة وقطاع الاطفاء وقوات الدفاع الذاتي.

اختبارات لتدشين النظام

يشار إلى أن غياب نظام متماسك بين المنظمات المختلفة يمثل تحديا بالنسبة لقدراتها على التنسيق خلال حالات الطوارئ.

وتعتزم الوزارة إجراء اختبارات تحقق مع السلطات المحلية والمنظمات الأخرى خلال العام المالي 2023 استعدادا لتدشين النظام.

ومن خلال التكنولوجيا الجديدة، سوف تتمكن السلطات في مواقع الكوارث من إرسال صور عبر تطبيقات الهواتف الذكية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات عبر شبكة الانترنت مع مقر مكافحة الكوارث.