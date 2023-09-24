شكرا لقرائتكم خبر عن لخمس ساعات.. روسيا تفرض حظر تجول في منطقة دونيتسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مرسوم نشر اليوم الأحد بأن رئيس إدارة منطقة دونيتسك الأوكرانية التي ضمتها روسيا فرض حظرا للتجول في المنطقة.

وأكد المرسوم أن دينيس بوشيلين المعين من روسيا حظر وجود المدنيين في الشوارع والأماكن العامة من الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي وحتى الرابعة فجرا في الأيام الممتدة من الاثنين وحتى الجمعة.

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ومنع أيضًا التجمعات والاحتشاد والتظاهر إضافة إلى أي فعاليات جماعية أخرى في الأجزاء الخاضعة لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك إلا إذا سمح بها "المقر التنفيذي للتصدي للتهديدات العسكرية في جمهورية دونيتسك الشعبية".

رقابة عسكرية

ويطبق المرسوم الذي وقعه بوشيلين بتاريخ 18 سبتمبر "رقابة عسكرية على البريد والرسائل المبعوثة عبر أنظمة الاتصالات والرقابة على المكالمات الهاتفية".

ونص المرسوم على إقامة نقاط تفتيش ونقاط أمنية على الحدود مع منطقتي لوجانسك وزابوريجيا.