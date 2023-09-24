الخارجية الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلي المتواصل بالضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على مخيم نور شمس، شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية، فجر اليوم، والذي أدى إلى استشهاد شابين، وتدمير في البنية التحتية، وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الفلسطينيين في المخيم، بالإضافة إلى الاقتحامات المتواصلة للمدن والبلدات الفلسطينية، وهجمات المستوطنين على الفلسطينيين ومنازلهم.

وعدّت ما يجري جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تضاف لجرائم القتل خارج القانون، التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

كما اعتبرت هذه الاعتداءات بأنها أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف، وتفجير ساحة الصراع كسياسة إسرائيلية رسمية، تندرج في إطار جرائم الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، محملةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم.

وطالبت خارجية فلسطين، بإجراءات أممية لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.