مصرع رجل بعد إصابته في مهرجان سنوي للركض أمام الثيران بإسبانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت السلطات الإسبانية إن رجلا لقي مصرعه متأثرا بإصابات ألحقها به ثور أثناء مهرجان للركض أمام الثيران في شرق البلاد.

وأصاب الثور، الرجل الإسباني، الذي لم ينشر اسمه، في جانبه أثناء المهرجان الذي يقام في بلدة بوبلا دي فارنالس بمنطقة بلنسية، السبت، بحسب وكالة “رويترز”.

وقال المسئولون، اليوم الأحد، إن الرجل نقل إلى المستشفى، لكنه توفي في وقت لاحق، مشيرين إلى أن الثور ذاته أصاب رجلا آخر في ساقه، لكنه في حالة مستقرة بالمستشفى.

وتطلق الثيران في الشوارع ويركض المشاركون في المهرجان أمامها في تقليد تتبعه أكثر من 1820 بلدية إسبانية كل عام، وفقا لاستطلاع حديث أجرته جمعيتان للدفاع عن حقوق الحيوان.

وتحظى مثل هذه الأحداث بشعبية، لكن الكثير من النشطاء يقولون إنها خطرة وجنونية. واحتدم الجدل بشأن إقامتها خلال السنوات القليلة الماضية.