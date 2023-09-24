أرمينيا: مستعدون لقبول جميع الأرمن من ناجورني كاراباخ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، إن أرمينيا مستعدة لقبول جميع سكان ناجورني كاراباخ من عرقية الأرمن.

وأضاف باشينيان، في كلمة إلى مواطنيه اليوم الأحد، التكتلات الأمنية التي كانت أرمينيا عضواً فيها لم تكن فاعلة، وذلك في انتقاد واضح لروسيا الحليف الرئيسي ليريفان، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق، قال باشينيان، إن بلاده مستعدة لاستضافة النازحين من منطقة ناجورني كاراباخ المتنازع عليها، بعد استسلامها للقوات الأذربيجانية، موضحاً أنه تم إعداد

أماكن إقامة لعشرات الآلاف من الأشخاص، على الرغم من أنه لا يرى “أي تهديد مباشر” للأرمن في ناجورني كاراباخ.

وحذرت سلطات ناجورني كاراباخ من أن السكان قد يواجهون تطهيرا عرقيا، لكن أذربيجان قالت إنها تسعى إلى “إعادة الدمج السلمي” للمنطقة.

وشنت أذربيجان، الثلاثاء الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد المواقع الأرمنية، وطالبت الأرمن بإلقاء أسلحتهم وحل الحكومة الانفصالية.

وبعد يوم واحد، وافقت سلطات ناجورني كاراباخ على المطالب، لكن المحادثات حول كيفية إعادة دمج الإقليم الانفصالي في أذربيجان لا تزال مستمرة.

واوضحت السلطات أن المحادثات ستسمح “بتنظيم عملية انسحاب القوات وضمان عودة المواطنين الذين نزحوا جراء الهجوم العسكري، إلى منازلهم”.

وأضافت أن الطرفين سيبحثان في “إجراءات دخول وخروج المواطنين” من هذه المنطقة.

وشكل إقليم ناجورني كاراباخ محور نزاع مرير. وخاضت الجمهوريتان السوفيتيان السابقتان، أذربيجان وأرمينيا، حربين بشأنه، إحداهما بين 1988 و1994 راح ضحيتها 30 ألف قتيل، والثانية في 2020 وأودت بحياة 6500 شخص.