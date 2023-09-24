شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية: الإشراف القضائى على الانتخابات الرئاسية يعزز المصداقية والشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، سيكون بمنتهى الوضوح والشفافية خاصة مع ترحيبها بوجود مراقبين من منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية الرقابية والذي يؤكد نزاهة العملية الانتخابية التي ستجرى، مشيرا إلى أن مقدار الثقة التي نشعر بها يأتي نتيجة إعلان الهيئة بالإشراف القضائي الكامل.

وأضاف أن ذلك يمنح أريحية للجميع ومن المفترض أن تكون هذه الجهة هي الأكثر حيادية في مراقبة الانتخابات الرئاسية، بما يعزز مصداقية وشفافية الانتخابات الرئاسية القادمة، مشددا أن تعليق جلسات الحوار الوطني يضفي مصداقية أكبر لمسألة الحوار ذاتها، بما أن الدولة دخلت في معترك الانتخابات الرئاسية حتى لا يؤخد على التيارات الموجودة لا يحسب عليها مواقف او تحاول أن تمارس نوع من أنواع الضغوط على الدولة في هذا التوقيت الهام للغاية والمفصلي.

وقال إن تعليق جلسات الحوار الوطني نابع من الإحساس بأهمية وقيمة التعامل مع الانتخابات الرئاسية كونها استحقاق دستوري هام ينتظره ليس الشعب المصري فحسب بل محيطنا الإقليمي والدولي.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمر صحفيً عالمي، غدا الاثنين، للإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية المقبلة، والذى يتضمن موعد دعوة الناخبين المقيدة أسمائهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا للقانون رقم 54 لسنة 2014 للإدلاء بأصواتهم فى انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية وفقا للموعد الذى تحدده الهيئة بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها.