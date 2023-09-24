رئيسي: إيران لم تقل إنها لا تريد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضيها

اعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الجهود التي ترعاها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج العربية، ومنها السعودية، "لن تشهد نجاحا".

وأوضح رئيسي في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" التلفزيونية، أن "إيران لم تقل إنها لا تريد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضيها".