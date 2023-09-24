البعريني: سنلعب دورا إيجابيا لإيصال رئيس جمهورية يرضى عنه جميع اللبنانيين

أكد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني أن "الفراغ الذي تركه الرئيس سعد الحريري على صعيد الطائفة السنية لم يستطع أحد ملأه حتى الآن، ولكن بمحبتنا وتعاوننا يمكن أن نسد ذلك الفراغ، وما حصل بين اللواء عثمان ووزير الداخلية علينا أن نتجاوزه لصالح الوطن".

وخلال استقباله وفودا شعبية وبلدية واختيارية في مكتبه في المحمرة، اشار البعريني الى ان "إنقسام الحال على أشده، وكلما تأملنا بقرب الحل، نفقد ذاك الأمل، مع ان الأمل لا يموت، ولكن هناك حالة إحباط وخوف وتشاؤم، وبالرغم من ذلك نعدكم بأننا سنلعب دورا إيجابيا لإيصال رئيس جمهورية يرضى عنه جميع اللبنانيين".