ضاهر في قداسه الأول في بعلبك: لعدم التخلي عن دورنا بالحفاظ على العيش المشترك في الوطن

ترأس رئيس أساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك والمدبر البطريركي لأبرشية بعلبك المطران إدوار جاورجيوس ضاهر، الذبيحة الإلهية في كاتدرائية القديستين بربارة وتقلا في بعلبك، لمناسبة عيد القديسة تقلا، شفيعة الأبرشية.

وأشار ضاهر، في عظته، الى أننا "على غرار القديسة تقلا والقديس بولس، نحن اليوم، نتألم من المصاعب الاقتصادية، ومن شلل القضاء، ومن خضوعه لل​سياسة​، ونتألم من استهتار المسؤولين وتقصيرهم في حسن إدارة شؤون البلاد، ونعاني من العوز، بالإضافة إلى القلق على المستقبل والمصير، وتزايد الهجرتين الداخلية والخارجية".

ولفت الى أن "إيماننا بالمسيح يتطلب تقبلاً للخلاص الآتي من عنده، وهنا يجدر التذكير بأن الخلاص الذي يأتينا بالإيمان بيسوع المسيح، هو عطية مهيأة لجميع بني البشر الذين خلقوا على الأرض، وشاركوا المسيح في صورته البشريَّة، وسيتمجدون في السماوات، وعليه فجميع أبناء البشر من دون تمييز بين جنس وجنس، ودين ودين، وطائفة وطائفة، هم إخوة لنا".

وأردف "هذه الأرض، هي أرض آبائنا وأجدادنا، وعلينا المحافظة عمَّا ورثناه من السَّلف الصالح، فلا يجوز أن نُفرط بما تبقى من بيوتنا وأملاكنا، وواجبٌ علينا أن نحافظ على وجودنا، وبالتالي ألا نتخلى عن دورنا بالحفاظ على العيش المشترك مع إخوة لنا في الوطن".