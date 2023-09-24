مقتل 16 شخصا على الأقل بحريق في منجم شانجياوشو في جنوب غرب الصين

قتل 16 شخصا على الأقل عندما اندلع حريق في منجم شانجياوشو في جنوب غرب الصين، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وذكرت حكومة مدينة بانجو في تنبيه على موقعها الإلكتروني، إنه تم إخماد النيران لكن "بعد عمليات التحقق الأولية، ظهر عدم وجود مؤشرات وظائف حيوية لدى 16 شخصا".