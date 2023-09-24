انت الان تتابع خبر الاف الفرنسيين يتظاهرون في باريس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت قناة "فرانس 24"، ان "باريس شهدت بعض الاشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة، التي ذكرت أن بعض عناصرها كانوا على متن سيارة للشرطة تعرضوا لهجوم بقضبان حديدية".

وقالت صحيفة "لوفيغارو" إن "بعض الاشتباكات اندلعت بين متظاهرين وقوات الأمن الفرنسية خلال الاحتجاج في العاصمة الفرنسية، ما وصفه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بأنه "عنف غير مقبول".



وأظهرت لقطات مصورة نشرها قائد شرطة باريس لوران نونيز على منصة إكس، تويتر سابقا، سيارة شرطة تتعرض لهجوم بقضبان حديدية بينما كانت تسير، لافتا إلى أن مصرفا هوجم أيضا.

بدوره، كتب دارمانان على منصة إكس: "نحن نرى إلى أين تقودنا كراهية الشرطة".

ورد قائد الشرطة نونيز بأن "أحد رجال الشرطة خرج من السيارة حاملا سلاحه، لكنه لم يستخدمه"، مضيفا أن "التظاهرة استؤنفت بشكل طبيعي بعد أن تمكنت السيارة من المغادرة".

وأضاف أن "ثلاثة أشخاص اعتقلوا".

يشار إلى أن عدة جماعات وأحزاب سياسية دعت إلى تنظيم تظاهرات في مناطق مختلفة من فرنسا للاحتجاج على ما يثار حول عنف الشرطة واتهامها بارتكابها ممارسات عنصرية.

