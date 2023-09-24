انت الان تتابع خبر بالفوز وستهام يونايتد.. ليفربول يطارد السيتي على صدارة الدوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأحرز النجم المصري محمد صلاح، هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 15 من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه، بعد عرقلته من قبل مدافع وستهام، الدولي المغربي نايف أغرد.

وأدرك جارود بوين هدف التعادل لوستهام بحلول الدقيقة 42، وتقدم داروين نونيز لليفربول مجددا، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 59، ثم أضاف البديل البرتغال ديوغو جوتا الهدف الثالث قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.



وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني على بعد نقطتين من حامل اللقب والمتصدر بالعلامة الكاملة مانشستر سيتي (18 نقطة في ست مباريات).

في المقابل، تجمد رصيد وستهام عند 10 نقاط في المركز السابع.

