احتفالات في السفارات السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ93

احتفلت السفارات السعودية في عدد من الدول باليوم الوطني الـ 93 للمملكة حيث أقام سفير خادم الحرمين لدى بوركينافاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، بحضور رئيس الجمعية التشريعية الانتقالية (البرلمان) الدكتور عثمان بوجوما ووزير الدفاع البوركيني العميد الركن قاسم كوليبالي.

كما حضر الحفل العديد من الوزراء وأعضاء الحكومة البوركينية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى بوركينافاسو ورؤساء الجمعيات الإسلامية ومنسوبي السفارة والضيوف الكرام.

بولندا

من جانبه، أقام سفير خادم الحرمين لدى بولندا سعد بن صالح الصالح، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، حضره سفراء الدول العربية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في جمهورية بولندا، ومفتي جمهورية بولندا وعدد من رجال الأعمال والشخصيات الأكاديمية والإعلامية والرياضية البولندية.

كما حضره أعضاء السفارة والملحقية العسكرية السعودية في وارسو والطلبة والمواطنين السعوديين المقيمين في جمهورية بولندا.

فرنسا

وفي باريس، أقام السفير فهد بن معيوف الرويلي حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، وذلك في قصر Palais Brongniart بالعاصمة الفرنسية، بحضور العديد من كبار المسؤولين الفرنسيين وأعضاء البرلمان وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين وممثلي أبرز الجمعيات الدينية والأهلية، وأعضاء الملحقيات والمكاتب الفنية التابعة للسفارة والعديد من رجال الأعمال والمثقفين والإعلاميين.

وعبّر السفير الرويلي في كلمته بهذه المناسبة عن ما تمثله هذه المناسبة الغالية لدى الشعب السعودي، وما تشهده المملكة من تقدم واسع على كافة الأصعدة في ظل قيادتها، وضمن إستراتيجيتها التنموية الشاملة التي تضمنتها رؤية 2030، مشيداً بما تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين من تطور وشراكة إستراتيجية واسعة.

وتطرق إلى ترشيح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، الذي ستجري الانتخابات له في باريس في شهر نوفمبر القادم، معرباً عن شكره لفرنسا وللعديد من الدول التي أعلنت دعمها لهذا الترشيح الهام، داعياً الحضور لزيارة المعرض المقام بهذا الخصوص ضمن مقر الحفل من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض. ومن جانبها أعربت معالي الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية آن ماري ديكوت عن شكرها وسعادتها بالمشاركة في احتفال السفارة باليوم الوطني للمملكة، مقدمة التهنئة بهذه المناسبة. وأشادت بالتطور الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030، مؤكدة دعم فرنسا لها وتقديرها للتعاون المشترك البناء بين البلدين في كافة المجالات، معربة عن تمنياتها بوافر التوفيق لترشيح مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030. واختتم الحفل بعرض فلكلور من الفنون الشعبية من فرقة الدرعية للعرضة السعودية، وتقديم القهوة السعودية والتمور وبعض الأطباق السعودية الشعبية.

رومانيا

إلى ذلك، أقامت السفارة السعودية لدى رومانيا حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 وكان في استقبال الضيوف، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى رومانيا د. محمد بن عبد الغني خياط، وأركان السفارة.

وفي بداية الحفل ألقى السفير كلمة رحّب فيها بالحضور، موضحًا أن هذه اليوم الوطني مناسبة غالية تحكي مسيرة المملكة منذُ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - إلى يومنا الحاضر بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، مشيرًا إلى دور المملكة المهم في تعزيز السلام والاستقرار وتعزيز التعاون بين الدول.

كوريا الجنوبية

وفي كوريا، احتفت السفارة السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة. وحضر الحفل وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري وون هي-ريونغ كضيف شرف، وعددا من السفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى جمهورية كوريا وكبار المسؤولين في الحكومة الكورية وعدد من المثقفين، بالإضافة إلى أعضاء السفارة والمكاتب التابعة لها والمواطنين والطلبة السعوديين المقيمين في جمهورية كوريا.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي السدحان في كلمته خلال الحفل أن مناسبة اليوم الوطني لها أهميتها العظيمة حيث ترسم صورة مشرقة للتلاحم الفريد بين القيادة والشعب, وتعود بنا إلى حقبة تاريخية مؤثرة في تاريخ الإنسانية مع الملك عبدالعزيز المؤسس ـ رحمه الله ـ ذلك البطل الذي أعاد بناء الدولة من جديد، وأسس كياناً فريداً تجمعه اللحمة الوطنية تحت ظل قيادة رشيدة توالت سنين حكمها من خلال أبناء المؤسس حاملين شعلة البناء والتنمية والاستقرار. وأشار السفير السدحان إلى علاقات الصداقة والتعاون المتميزة في كافة المجالات التي تجمع بين المملكة العربية والسعودية وجمهورية كوريا، والتي امتدت لأكثر من 60 عاماً، وهي شراكة حقيقية يولي قادة البلدين اهتماماً خاصاً وحرصاً قوياً لتعزيز هذه العلاقة والارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يخدم مصالح البلدين بتطوير مسارات العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والاستثمارات المشتركة. وتخلل الحفل تقديم برامج وثائقية وإقامة ثلاث معارض مصاحبة عن مدينة العلا والسفر والسياحة وجناح القهوة السعودية.

لبنان

وفي لبنان، أقام سفير خادم الحرمين وليد بخاري، في العاصمة بيروت، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة. وألقى السفير بخاري في بداية الحفل، كلمة أوضح فيها أن اليوم الوطني ارتبط بأعظم معاني كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة في كيان ودولة قوية متماسكة على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود "رحمه الله".

وأكد حرص المملكة على أمن واستقرار المنطقة وتحقيق الازدهار في مختلف الدول العربية، مشدّداً على أن هناك مسؤولية دولية مشتركة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان وحماية سيادته. وأشار إلى أنّ الفراغ الرئاسي يبعث على القلق، ويهدّد في الوصول إلى الإصلاحات، مؤكداً إنّ الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان، وإن الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني، ونحن على ثقة بأن اللبنانيين يمكنهم تحمل المسؤولية.

وعد السفير بخاري، موقف المملكة في طليعة المواقف الدولية التي تشدد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية قادر على تحقيق آمال الشعب اللبناني، وقال: نحن نريد للبنان أن يكون كما كان، وأن يستعيد دوره الفاعل في المنطقة. حضر الحفل، ممثل رئيس مجلس النواب اللبناني النائب فادي علامة، وممثل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وعدد من النواب والوزراء اللبنانيين الحاليين والسابقين، وعدد من السفراء العرب والأجانب، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وشخصيات سياسية وإعلامية واجتماعية، وأعضاء السفارة، والملحقيات التابعة لها.

كما شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذه المناسبة بجناح خاص للتعريف بجهوده في لبنان والعديد من الدول.

طاجيكستان

وأقام سفير خادم الحرمين لدى طاجيكستان وليد الرشيدان، حفل استقبال في العاصمة دوشنبيه بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

حضر الحفل ضيف الشرف رئيس لجنة الاستثمار وإدارة أملاك الدولة في جمهورية طاجيكستان سعدي قادر زاده، ومفتي جمهورية طاجيكستان الشيخ سعيد مكرم عبدالقادر زاده، ومعالي رئيس وكالة تنمية الصادرات السيد سراج الدين زاده، وعدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى جمهورية طاجيكستان، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، ونخبة من المثقفين ورجال الأعمال والفكر والإعلام، وبمشاركة جمعية الثقافة والفنون في الرياض.

روسيا

وفي روسا، أقامت سفارة المملكة في العاصمة موسكو احتفالاً، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93. وحضر الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس السفير عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، وعددٌ من المسؤولين في الحكومة الروسية يتقدمهم المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ورؤساء البعثات وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء مجلسي الدوما والاتحاد، ومراكز الفكر، وعددٌ من مكونات المجتمع الروسي، إلى جانب عددٍ من المواطنين المقيمين والزائرين لموسكو.

وتضمن الحفل عددًا من العروض المرئية عن تاريخ المملكة والمشاريع الحديثة المقامة بها، وعرض مرئي عن رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها مرورًا بما تم إنجازه حتى اليوم، إلى جانب عددٍ من العروض الموسيقية لفرق شعبية فلكلورية من مناطق مختلفة في المملكة. كما أقامت السفارة معرضاً عن تاريخ العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا الاتحادية خلال 97 عامًا، وعرض صور للنهضة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات، وتقديم برامج تبرز المنجزات التنموية التي حققتها المملكة وما وصلت إليه من تطور ونهضة ورقي وأمن واستقرار في ظل القيادة.

وقدمت السفارة خلال الحفل نسخًا من الكتب والمنشورات والصور التي تبرز الجهود التنموية والنهضة الشاملة المتسارعة التي تشهدها المملكة على مختلف المستويات.

أذربيجان

بدورها، احتفلت سفارة المملكة في أذربيجان باليوم الوطني السعودي الـ 93، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أذربيجان عصام بن صالح الجطيلي.

وشارك في الحفل كل من معالي وزير المالية الأذربيجاني سامر شريفوف وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين ورؤساء البعثات والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى أذربيجان وعدد من رجال الأعمال والمواطنين السعوديين المتواجدين في أذربيجان.

وألقي السفير الجطيلي كلمة خلال الحفل عبر فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز بيوم دوت الخليج الذي توالت فيه الإنجازات وتحققت خلاله الطموحات في مختلف المجالات منذ عهد المؤسس -طيَّب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده.

مصر

وفي مصر، أقام سفير خادم الحرمين أسامة نقلي، حفل استقبال خاص للمواطنين المقيمين والزائرين بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، بحضور الملاحق ورؤساء المكاتب وأعضاء السفارة.

وألقى السفير نقلي كلمة بهذه المناسبة تناول من خلالها النهضة التنموية الاستثنائية التي يعيشها دوت الخليج في ظل رؤية السعودية 2030 التي تلقى الدعم والرعاية من القيادة -أيدها الله- لتكون منهاجاً وخارطة طريق لحاضر مشرق ومستقبل واعد بإذن الله. وسأل سفير خادم الحرمين الشريفين المولى عز وجل أن يحفظ دوت الخليج وأن يديم عليه أمنه وازدهاره واستقراره إنه سميع مجيب الدعاء.

واشتمل الحفل على تقديم سفير خادم الحرمين الشريفين يرافقه الملحق الثقافي بمصر الدكتور أحمد الفريح دروعاً تذكارية وتذاكر سفر للطلاب المتفوقين الدارسين في مصر، متمنين لهم التوفيق والنجاح. كما شاركت الملحقية العمالية بتقديم جناح خلال الحفل قدمت من خلاله منشورات للبرامج والمبادرات والمستهدفات الوطنية لرؤية السعودية 2030. وتضمن الحفل عدداً من الفقرات الوطنية المتنوعة التي تعبّر عن الولاء والانتماء، وما وصلت إليه المملكة من تقدم ورخاء.

بريطانيا

وشهدت العاصمة البريطانية لندن، في أجواء احتفالية مليئة بالفخر والاعتزاز، حفلًا خاصًا باليوم الوطني الثالث والتسعين لتأسيس المملكة بتنظيم الملحقية الثقافية السعودية.

وتحت عنوان "نحلم ونحقق للمجد حاملين وللقمة سائرين"، انطلقت الفعاليات بحضور الملحق الثقافي بلندن، الدكتورة أمل فطاني، وعددٍ من الضيوف والطلبة المبتعثين وعائلاتهم.

وألقت الملحق الثقافي الدكتورة أمل فطاني، كلمةً افتتاحية أبرزت فيها أهمية هذا اليوم، إذ يعد فرصة للتأمل في مسيرة المملكة وتاريخها الحافل بالإنجازات، وللاحتفاء بالهوية والتراث، وتسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في شتى المجالات.

وفي إطار الاحتفالية، استضاف صالون لندن الثقافي جلسة حوارية بعنوان "نحلم ونحقق في وطن حبه يفوح شعرًا"، قدمها الدكتور أحمد الدبيان، سلطت الضوء على أشعار الشاعر الكبير غازي القصيبي، ودوره في ترسيخ حب دوت الخليج والانتماء إليه.

وشدَّد الدكتور أحمد الدبيان على أهمية الشعر في تعزيز القيم الوطنية والهوية الثقافية، مستعرضًا أبرز الأعمال الشعرية للشاعر غازي القصيبي التي تغنى فيها بحب دوت الخليج والتفاني في خدمته.

تلاها افتتاح المعرض الفني الذي نظمته الملحقية بالتعاون مع النادي السعودي في لندن، حيث عكس الأعمال الفنية التي عرضت جانبًا من تراث وثقافة المملكة العريقة.

واختتمت الاحتفالية بتكريم المتحدثين والمنظمين والمشاركين الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث الوطني، مؤكدين التمسك بالقيم والهوية الوطنية والتطلع لمستقبل مشرق ومزدهر للمملكة العربية السعودية.