الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل تحديث أسطول الصيد المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك اهتماما بتطوير وتحديث أسطول الصيد المصري من قبل القيادة السياسية، مشيرا إلى أن مشروع تحديث أسطول الصيد المصري يتم ببناء 24 مركب صيد.

وأشار ربيع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد ،أن هيئة قناة السويس هيئة عالمية لابد من أن تمتلك القدرات، مبينا أنه يتم الإعداد لعدد من المشروعات خاصة بالمجرى الملاحي سيتم عرضها على الرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن العمل الآن في قناة السويس هو مرور أكبر مسافة غطس في العالم وهي 18.5 متر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بشكل جاد في مارينا اليخوت في 3 محافظات وهي (السويس - بورسعيد - الإسماعيلية).

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن هذا الاتجاه يضع تلك المدن على الخريطة ،منوها أن تطوير مارينا الإسماعيلية ومارينا بورسعيد والسويس، يأتي ضمن تنفيذ استراتيجية طموحة لاستمرار مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي لقناة السويس.