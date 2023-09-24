نقيب المهندسين يسلم شهادات اجتياز دورة معمل سيمنس للمتدربين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

سلم المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، شهادات إتمام دورة Basic Controllers SIMATIC S7-1200 على المتدربين، والتي تعد الدورة الثانية من هذا البرنامج التدريبي، وعُقدت في الفترة من 20 مايو إلى 3 يونيو الماضي بمعمل سيمنس بمقر النقابة العامة، وذلك بحضور الدكتور مهندس محمد سليمان اليماني- رئيس شعبة الهندسة الكهربائية رئيس لجنة المعامل الهندسية، والمهندس كريم علاء الدين- أمين شعبة الهندسة الكهربائية مقرر لجنة المعامل، وأعضاء من لجنة المعامل الهندسية.

عقب تسليم الشهادات للمتدربين، شدد نقيب المهندسين على أن ملف التدريب يأتي على رأس اهتمامات النقابة، كونه يساهم في إعداد المهندسين لسوق العمل، منوهًا أن النقابة تسعى إلى توفير الدورات التدريبية في كافة المجالات الهندسية لتأهيل المهندسين والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لهم، وإكسابهم المهارات العملية، ورفع كفاءتهم لمواكبة تطورات سوق العمل الهندسي.

وأوضح الدكتور مهندس محمد اليماني، أن لجنة المعامل الهندسية تعمل على إعداد دبلومة لمهندسي الكهرباء من خلال كورسات تدريبية في المعامل الموجودة بالنقابة، بهدف تأهيلهم للحياة العملية، ومواكبة متطلبات سوق العمل، والاطلاع على كل تطور تكنولوجي وهندسي ، والسعي للتوسع في انشاء معامل هندسية للتدريب في بعض النقابات الفرعية.

وأكد المهندس كريم علاء الدين - مقرر لجنة المعامل- على أن النقابة تدعم دائمًا شباب المهندسين من خلال تقديم خدمة تدريبية على أعلى المستويات حتى يكون المهندس على درجة عالية من الجودة ويستطيع مواجهة ومتطلبات سوق العمل.