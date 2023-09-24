أسامة ربيع: قرار حفر قناة السويس الجديدة صعب وتكلفتها عادت بعد 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قرار حفر قناة السويس الجديدة كان صعبًا، لافتا إلى أن الرئيس السيسي لم يتوان في اتخاذ هذا القرار والبدء في حفر القناة الجديدة.

وأشار ربيع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد أن الجدول الزمني لحفر القناة الجديدة كان 3 سنوات، إلا أن الرئيس السيسي، أمر بالانتهاء منه خلال سنة واحد، مبينا أن تكلفة بناء القناة الجديدة عادت بعد 6 أشهر فقط من التشغيل.

وأكد ربيع على أن صعوبة المشروع كانت تكمن في عمليات الحفر بالأرض الجبلية ، موضحا أنه تم إنجاز المشروع بالكامل بأياد مصرية.

ورد رئيس هيئة قناة السويس على الممر الاقتصادي الدولي الجديد، مؤكدا أنه من الصعب أن يكون هناك بدائل لقناة السويس وهو ما تم في حادث السفينة إيفر جيفن ووجود سفن عالقة لم تتحرك خير دليل.