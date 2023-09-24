احتجاجات في العاصمة البلغارية على إغلاق كنيسة أرثوذكسية روسية

محمد اسماعيل - القاهرة - صوفيا - (د ب أ):

احتج مسيحيون أرثوذكس في العاصمة البلغارية صوفيا اليوم الأحد على إغلاق كنيسة أرثوذكسية روسية بعد طرد رئيس كهنتها واثنين من رجال الدين من البلاد واتهامهم بالعمل ضد مصالح بلغاريا.

وأغلقت الكنيسة، التي تحظى بشعبية بين البلغاريين، أمس الأول الجمعة بعد أن وجه رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف الاتهامات خلال فعاليات بمناسبة عيد استقلال بلاده.

وأضاء المصلون الشموع اليوم ووضعوا الزهور أمام الكنيسة. كما شكلوا سلسلة بشرية، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور على طريق رئيسى.

كما دعا الأسقف نعوم، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة روس البلغارية إلى إعادة فتح الكنيسة، وذلك في منشور على فيسبوك.

ولم توجه أي اتهامات ملموسة ضد رجال الدين الثلاثة المطرودين، حسبما قالت سفيرة موسكو في بلغاريا، إليونورا ميتروفانوفا، في بيان نشر على موقع السفارة الروسية.

وصلت العلاقات المتوترة بين روسيا وبلغاريا إلى أدنى مستوياتها في عام 2022 عندما تم طرد 70 دبلوماسيا روسيا وموظفا في السفارة للاشتباه في قيامهم بالتجسس. وبلغاريا ، وهي عضو سابق في الكتلة الشرقية ، هي عضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.