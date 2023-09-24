خريس: كل من لا يريد الذهاب للحل واعتماد الحوار يريد ان يبقى البلد معطلاً

نبه عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس من "التمادي وإضاعة الوقت والتلهي بخطابات ومواقف طائفية لا تخدم الوطن بل تعطل سكة الانطلاق في ايجاد الحلول، التي من شأنها وضعنا على اول الامتار من الطريق الطويل التي نحتاج اليه لاعادة وطننا سليماً معافى".

واعتبر خريس خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال- قضاء صور، ان "كل من لا يريد الذهاب بالخطوات الاولى للحل واعتماد الحوار الذي يؤكد عليه الرئيس نبيه بري، انما يريد ان يبقى البلد معطلاً مشلولاً وابقائه يتخبط بأزماته المتلاحقة من اقتصاد وامن ونزوح اضافي بشرنا فيه قريباً، حيث يراد زيادة المؤامرة من خلال وصول اعداد اضافية الى لبنان ليزيد العبء على وطننا وتكبر المؤامرة علينا وعلى سوريا معاُ، من خلال الوعود الدولية واعطاء النازح كل ما يريد شرط بقائه في لبنان".

وحيا خريس الجيش اللبناني، قيادة وضباطاً وافراداً، "لوقفته البطولية بوجه جيش العدو الاسرائيلي عند الحدود، جنباً الى جنب مع المقاومة كما في عمله الامني الداخلي وكشفه للعديد من الشبكات الارهابية والعميلة لاسرائيل".