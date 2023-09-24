الجيش الإسرائيلي: نشن غارات ضد قطاع غزة

اعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارات ضد قطاع غزة، وكانت وسائل اعلام تحدثت عن استهداف نقطة رصد تابعة للمقاومة شرق مخيم البريج وسط القطاع. بدورها، اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن "إصابة 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية شرق غزة".

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