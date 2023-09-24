شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا تُحبط محاولة انقلابية للاستيلاء علي السلطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أعلن جهاز الأمن في أرمينيا، اليوم الأحد، إحباط محاولة كانت تقودها مجموعة متطرفة للاستيلاء على السلطة، مشيرة إلى اعتقال عدد من المشتبه فيهم.

وقال الأمن الأرمني في بيان له إن «أعضاء المنظمة شبه العسكرية الوطنية، الصليبيين، الذين لديهم آراء مناهضة للحكومة وعداء أيديولوجي تجاه أعضاء الحكومة ورئيسها، توصلوا إلى اتفاق للاستيلاء على السلطة».

وأشار البيان إلى أنهم كانوا ينوون تنفيذ ذلك باستخدام الأسلحة المخزنة في حوزتهم وعن طريق العنف، الذي يشكل خطراً على الحياة أو الصحة، بحسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم».

وأكد الأمن الأرميني، اعتقال 8 أعضاء من «الجماعة الإجرامية» دون ذكر أسمائهم، وأنه تم رفع دعوى جنائية بحقهم بموجب المادة «التحضير لاغتصاب السلطة».

وأشار إلى أنه تم العثور خلال التفتيش على أسلحة نارية وذخائر، ومسدسات هوائية، وسترات مضادة للرصاص، وأجهزة اتصالات، وأجهزة كمبيوتر، وتسجيلات ووثائق متنوعة.

وأوضحت وسائل إعلام أرمنية محلية، أن رئيس بلدية يريفان السابق ألبرت بازيان، قد يكون بين المعتقلين، بعد تقارير عن اعتقاله السبت.

وشهدت عاصمة أرمينيا، احتجاجات واسعة خلال الأيام الماضية، للمطالبة برحيل رئيس الوزراء نيكول باشينيان، بعد اتهامه بالتخلي عن إقليم ناغورنو كاراباخ.