شكرا لقرائتكم بعد الكتيبة الإضافية.. الجيش الإسرائيلي يشن غارات على غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، أن الجيش شن غارات على قطاع غزة.

وقال أدرعي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه سينشر معلومات إضافية حول الغارة في وقت لاحق.

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"كتيبة إضافية"

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، اليوم الأحد، تعزيز فرقته في غزة بكتيبة إضافية، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات المحاذية للسياج الأمني الفاصل شرقي القطاع.

جاء في بيان مقتضب للجيش أنه "بناء على تقييم الوضع الأمني، تقرر تعزيز فرقة غزة بكتيبة إضافية".

إصابات بالرصاص الإسرائيلي

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق القطاع.

فيما قال شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، إن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز والرصاص المعدني لتفريق فلسطينيين نظموا مظاهرات احتجاجية على طول الحدود الشرقية للقطاع.

وأمس، ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن أربعة فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، تخللها إشعال الإطارات المطاطية وإطلاق البالونات الحارقة تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

غارة على موقع لحماس

كما ذكر الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه شن غارة جوية على نقطة عسكرية تابعة لحماس في قطاع غزة.

ومنذ حوالي 9 أيام، جدد الشبان في القطاع احتجاجاتهم اليومية على طول الشريط الفاصل شرقي قطاع غزة، بعد فترة من الهدوء النسبي، في مظاهرات تشهد رشق قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة وعبوات متفجرة بدائية.