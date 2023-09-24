الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة لا تعتبر أن الظروف اليوم مؤاتية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم

أشار المتحدث الاقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل ويربيرغ، الى أن "اجتماع اللجنة الخماسية كان من أهم الاجتماعات المرتبطة بشؤون الشرق الاوسط ولا خلاف بين الأطراف لأننا نتفق على ضرورة المضي بالاصلاحات".

ولفت ويربيرغ، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "أميركا مستعدة لتقديم أي مساعدة تقنية أو فنية لازمة، ولا يحق لأي بلد كان أن يفرض إرادته على المكونات السياسية اللبنانية، وسنبقى على تواصل مع كل الجهات".

وأعرب عن إدانته لاستهداف السفارة الأميركية في بيروت، لافتاً الى أن "السفير الأميركية دوروثي شيا أبلغت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن ثقتنا بالجهات الأمنية اللبنانية من حيث متابعة ملابسات هذا الفعل ونحن بانتظار نتيجة التحقيق".

وأضاف "نشكر لبنان دولةً وشعباً على استضافتهم اللاجئين السوريين لسنوات طويلة، وعلينا مع الامم المتحدة والدول الاخرى تقديم الدعم المالي للبنان بسبب تحمله هذه الأعباء لفترة طويلة".

وأكد أنه "يجب البحث عن حل لأزمة النزوح السوري والولايات المتحدة لا تعتبر أن الظروف اليوم مؤاتية لعودتهم إلى بلادهم لكنها لا تقبل بالاوضاع الراهنة في لبنان".