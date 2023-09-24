وزير البيئة والنائب الخير جالا في نقاط في جبل تربل تحضيرا لتكون محمية طبيعية

جال وزير البيئة ناصر ياسين والنائب احمد الخير، يرافقهما رئيس مجلس ادارة الميرادور أحمد الدوري علم الدين، على عدة نقاط في جبل تربل تزمع وزارة البيئة تحضيرها لتكون محمية طبيعية.

بداية الجولة كانت في مكتب شركة الميرادور حيث عرض علم الدين بحضور مديرها المهندس محمد النابلسي، الخرائط المتعلقة بالمنطقة لاختيار النقطة الامثل لانشاء المحمية. ثم انطلق المجتمعون في جولة ميدانية اطلعوا فيها على النقاط المذكورة، حيث اكد الدوري لكل من الخير وياسين استعداده لتقديم كل ما يلزم في سبيل زيادة الغطاء النباتي في المنية الادارية، لما لذلك من اثر ايجابي على البيئة.

من جهته، أكد النائب الخير "المسؤولية المجتمعية للشركات الرائدة وفي مقدمتها الميرادور التي كان لها باع طويل في تطوير المنطقة واعطاء افضل صورة عن المنية".

كما أبدى الوزير ياسين اعجابه بالثورة العمرانية والحضارية التي تحصل في جبل تربل، متمنياً أن "تصاحبها ثورة وعي بيئي لنحافظ على صورة لبنان التي نحب".