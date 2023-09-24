أفادت معلومات "الجديد"، بأن "الموفد القطري يجول على القوى السياسية وفي جعبته 4 أسماء وهم: قائد الجيش العماد جوزيف عون واللواء الياس البيسري والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمة افرام".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": الموفد القطري يجول على القوى السياسية وفي جعبته أسم جوزيف عون والبيسري وبارود وأفرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.