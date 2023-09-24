مسؤول فلسطيني: وفد سعودي يزور الضفة الغربية هذا الأسبوع للقاء الرئيس الفلسطيني

أعلن مسؤول فلسطيني إن من المقرر أن يزور وفد سعودي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله هذا الأسبوع وسط مساع دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والمملكة قد يشمل تنازلات للفلسطينيين.
وأوضح المسؤول أن الوفد سيرأسه المبعوث السعودي غير المقيم للفلسطينيين الذي عُين الشهر الماضي.
وتأتي الزيارة بعد أن قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي إن جهودا جارية من أجل التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.
لكن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أن التطبيع لا يزال بعيد المنال لأن من المتوقع أن يتضمن اتفاقا دفاعيا مع واشنطن وبرنامجا نوويا مدنيا للسعودية.
ومن بين المسائل التي يتعين تسويتها أيضا القضية الفلسطينية والدعوات إلى إحياء عملية سلام تفضي إلى حل الدولتين.
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