شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان تركمانستان يمنح الرئيس لقب «بطل» البلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عشق أباد- أ.ف.ب

نال الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف، الأحد، بموجب قرار من البرلمان لقب «بطل تركمانستان» وهو اللقب الأرفع في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى. وذكرت وكالة الأنباء التركمانية أن البرلمان نظم احتفالاً رسمياً لمنح الرئيس سردار بردي محمدوف لقب بطل تركمانستان.

ويشيد قرار البرلمان الذي نشرته الوكالة بمزايا هذا الرئيس الأربعيني الذي انتخب بعد الاستقالة المفاجئة لوالده قربان قولي محمدوف الذي تولى السلطة عام 2006.

وقالت الوكالة: إن منح هذا اللقب مبرر خصوصاً من خلال الخدمات الاستثنائية التي قدمها سردار بردي محمدوف وأنشطته المستمرة الهادفة إلى تعزيز مجد وكرامة هذه الجمهورية السوفييتية السابقة الغنية بالموارد الطبيعية.

وكان سردار بردي محمدوف، نال في نهاية كانون الثاني/يناير رتبة جنرال في الجيش ما جعله أعلى ضابط في البلاد مع والده.

وتم تدشين مدينة كلف بناؤها 5 مليارات دولار في نهاية حزيران/ يونيو تكريماً لقربان قولي بردي محمدوف، «بطل تركمانستان» المزدوج كونه يحمل أيضاً لقبي «زعيم الأمة التركمانية» و«الحامي» (أركاداغ).