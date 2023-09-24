شكرا لقرائتكم خبر الإمارات تبحث عن وزير يتولى حقيبة الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إتاحة الفرصة لدخول شاب أو شابة إلى الحكومة، بمواصفات محددة.

وأعلن عبر حسابه على موقع «إكس» عن «الشاب الوزير»، معلنا عن المواصفات والمعايير التي ينبغي أن تتوفر في المتقدم للحقيبة الوزارية، وكتب «إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات.. أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين.. يمثلون قضايا الشباب.. وينقلون آراءهم.. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم.. ليكون وزيرا / وزيرة للشباب معنا في حكومة الإمارات».

وحدد المواصفات المطلوبة في الوزير الشاب بالقول «نريده ملما بقضايا وطنه، واعيا لواقع مجتمعه، ميدانيا في عمله، عقلانيا في طرحه، شجاعا وقويا في تمثيل بلده، شغوفا لخدمة تراب وطنه».

وأخيرا فتح الفرصة قائلا «نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيرا للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء»

ودأبت الحكومة الإماراتية التي يقودها الشيخ محمد بن راشد على منح الفرصة للشباب لتقليد المناصب، والتمكين من الوصول إلى مراكز صنع القرار، وسبق أن اتخذت خطوات عدة في هذا المجال لضمان المشاركة الفاعلة للشباب والاستماع إلى آرائهم، وتعزيز روح القيادة لديهم.

وعينت الإمارات أصغر وزير دولة للشباب (في عمر 22 عاما) حين اختارت شما المزروعي عام 2016 لتصبح أصغر وزيرة في العالم، كما أنشأت مجلسا للشباب كان له دور بارز في تمثيل تطلعات وقضايا الشباب لدى الحكومة الإماراتية.

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي في فبراير 20 20، سياسة تعزيز مشاركة الشباب، لتمثيل دولة الامارات في كل المهمات الرسمية في الخارج، لتحقيق أهداف منها بناء قيادات مستقبلية في القطاع الدبلوماسي، وإشراك الشباب الإماراتي وتفعيل دورهم حول العالم، وتعزيز القوة الناعمة للبلاد وسمعتها ونموذجها في تمكين الشباب.