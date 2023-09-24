شكرا لقرائتكم خبر الصومال تعلن تحرير 45% من قبضة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أن بلاده أحرزت تقدما في الحرب ضد حركة «الشباب» التابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، ونجحت في تحرير 45% من المناطق التي كانت بيد الإرهاب، وتسعى إلى تطوير الخدمات الاجتماعية.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن بري مطالبته خلال كلمته في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات المفروضة على بلاده منذ أكثر من 30 عاما، حتى تنتصر بلاده على الإرهاب، ويتولى الجيش الوطني مهمة أمنها.

وأضاف، بأن الصومال ضحية لآثار تغير المناخ، مطالبا بالمساعدة في إيجاد حلول للمشكلات الناجمة عن تلوث الهواء وتغير المناخ.