شكرا لقرائتكم خبر لافروف: نخوض حربا مباشرة ضد الغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية بخوض قتال مباشر ضد روسيا في أوكرانيا.

وقال على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة «يمكنكم أن تسموه ما شئتم، لكنهم يقاتلوننا، يقاتلوننا في شكل مباشر.. نسميها حربا هجينة، لكن هذا لا يغير الواقع»، مشيرا إلى المساعدة المالية والأسلحة، وإلى المرتزقة الوافدين من دول غربية.

وخلال مؤتمر صحفي مسهب في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، سئل لافروف عن ضلوع الولايات المتحدة في النزاع بأوكرانيا، فقال إنهم يقاتلون ضدنا بحكم الأمر الواقع عبر استخدام أجسام الأوكرانيين.