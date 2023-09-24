زيلينسكي يتوقف في بولندا لتكريم متطوعين

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- بواسطة أيمن الوشواش - منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جائزتين رسميتين لاثنين من المتطوعين البولنديين خلال توقفه في بلدهما، لكنه لم يلتق بأي مسؤولين لتوتر العلاقات بين كييف ووارسو بسبب واردات الحبوب. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جائزتين رسميتين لاثنين من المتطوعين البولنديين خلال توقفه في بلدهما، لكنه لم يلتق بأي مسؤولين لتوتر العلاقات بين كييف ووارسو بسبب واردات الحبوب. وفي طريق عودته إلى وطنه، سلم زيلينسكي الجائزتين إلى بيانكا زاليفسكا، وهي صحفية ساعدت في نقل الأطفال الجرحى إلى مستشفيات بولندية، وداميان دودا، الذي جمع فريقا طبيا لمساعدة الجنود الجرحى بالقرب من خط المواجهة.

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