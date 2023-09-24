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روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني على أراضيها

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة: "حوالي الساعة 20:30 بتوقيت موسكو في 24 سبتمبر، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة. حيث رصدتها منظومات الدفاع الجوي ودمرتها فوق أراضي مقاطعة كورسك".

وأفاد حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن طائرة مسيّرة أوكرانية هاجمت مبنى إداريا في مدينة كورسك اليوم الأحد، مخلفة إضرارا طفيفة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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