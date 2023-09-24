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محمد الفلاح - تفاصيل مباراة ليفربول ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي

تفاصيل مباراة ليفربول ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي، تنتظر ليفربول مواجهة صعبة في الدوري الإنجليزي 2024 عندما يستقبل وست هام على ملعب أنفيلد بالجولة السادسة.

انطلاقة أكثر من مميزة لـ "الريدز" مع يورغن كلوب هذا الموسم، بالفوز في 5 مباريات والتعادل في واحدة فقط كانت أمام تشيلسي.

وست هام هو الآخر يعيش حالة مميزة للغاية هذا الموسم، ففاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة وتلقى هزيمة واحدة من مانشستر سيتي.

موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

يلاقي فريق ليفربول نظيره وست هام يونايتد اليوم الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام مباراة ليفربول ووست هام في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب “الأنفيلد”، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في البريميرليج

كما هي العادة، مباريات الدوري الإنجليزي منقولة عبر قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستكون مباراة ليفربول ووست هام منقولة عبر شاشة قناة "beIN Sports HD 2".

تشكيل ليفربول ضد وست هام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوناتي، جويل ماتيب، آندي روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ديوجو جوتا.

معلق مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

وسيكون المصري علي محمد علي في كابينة التعليق، لكشف تفاصيل مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يستهدف رقم جديد

يستهدف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، محمد صلاح، رقم أسطورة الريدز، جون توشاك، في مباراة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي.

سجل محمد صلاح 9 أهداف في مرمى وست هام خلال مسيرته مع ليفربول، كأكثر ثالث نادٍ يحرز الفرعون المصري به أهدافًا بعد مانشستر يونايتد (12 هدفًا) ومانشستر سيتي (11 هدفًا).

لم يسجل أي لاعب في ليفربول أهدافًا أكثر من محمد صلاح في الدوري الإنجليزي ضد وست هام يونايتد، لكنه أمام رقم قياسي سيسعى إليه.

حيث سجل جون توشاك 10 أهداف في مرمى وست هام بجميع المسابقات، بينما محمد صلاح وستيفن جيرارد سجلا 9 أهداف فقط.

ولكن المشكلة تكمن في أن محمد صلاح لم يسجل أي هدف في آخر 4 مباريات أمام وست هام، ورغم ذلك سجل في 11 مباراة من آخر 12 مباراة مع ليفربول.

ليفربول ضد وست هام.. الفوز لا بد منه

عقب انتصار مانشستر سيتي الصعب على نوتينجهام فورست بثنائية نظيفة يوم السبت، ومواصلة التحليق في الصدارة برصيد 18 نقطة، أصبح لزاما على ليفربول عدم التفريط في أي نقطة عندما يواجه نظيره وست هام يونايتد مساء الأحد.

ليفربول يخوض مواجهة وست هام يونايتد وهو في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، وهو نفس رصيد نادي توتنهام الذي يخوض في نفس التوقيت ديربي لندن المثير أمام مساويه في النقاط آرسنال على ملعب الإمارات.

أما كتيبة وست هام بقيادة المدير الفني ديفيد مويس فتأمل في الانتقال إلى مركز أفضل، بعد أن نجحوا في جمع 10 نقاط يحتلون بها المركز السادس حاليا.

انطلاقة ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم اصطدمت بقوة تشيلسي وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يحقق الريدز الانتصار الأول على حساب بورنموث بثلاثة أهداف لهدف، وهذه النتيجة تكررت مرة أخرى في الجولة الماضية على حساب وولفرهامبتون.

ما بين نتيجتَي ليفربول أمام بورنموث وولفرهامبتون، خاض الفريق الأحمر مباراتين أمام نيوكاسل وتمكن من تحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف، والفوز الكبير على أستون فيلا بثلاثية نظيفة، بمشاركة مميزة للنجم المصري محمد صلاح.