لابيد يعارض السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم لانه يهدد أمن إسرائيل

أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد "تأييده لاتفاق التطبيع مع السعودية". واوضح خلال حديثه مع هيئة البث الرسمية "كان"، إنه يعارض السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم، معتبرًا أن هذا يهدد أمن إسرائيل.

ولفت لابيد الى أن "الأتراك والمصريين سيرغبون فورا بدخول عملية تخصيب اليورانيوم والإماراتيين سيتخلون عن الاتفاق الذي وقعوا عليه وسيرغبون بتخصيب اليورانيوم".

وتابع: "من خلال مفاوضات صعبة يمكن التوصل إلى اتفاق دون تخصيب اليورانيوم على أرض السعودية، بدلا من هذا المسار غير المؤكد، فكل ما تدخله إلى الشرق الأوسط يمكن أن يصل إلى الأيدي الخطأ".

وكان مسؤولون أمنيون إسرائيليون عبروا عن رفضهم اتفاقا يمنح المملكة العربية السعودية القدرة على تخصيب ‏اليورانيوم، حتى ولو كان تحت مظلة أميركية.‏ وقالوا في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية "كان": "إن رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للسلام مع السعودية من خلال اتفاقية تطبيع العلاقات معها هي بالفعل "شرق أوسط جديد"، لكننا نخشى أن يكون في إطاره قدرة المملكة على تخصيب اليورانيوم".